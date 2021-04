Ärger um Rallye in Hoof : Ein Kompromiss ums Sahnehäubchen

Die Saarland-Pfalz-Rallye bringt Fans in die Stadt und Aufmerksamkeit in den Medien, ist sich Bürgermeister Peter Klär sicher. Foto: Bonenberger & Klos/Bonenberger

Hoof Der Hoofer Ortsvorsteher ist zufrieden mit den Vorschlägen, wie der Ort bei Rallye-Veranstaltungen künftig entlastet werden soll.

Aus Sicht von Ortsvorsteher Gernot Müller (SPD) war Hoof über lange Jahre – mit drei Rallye-Veranstaltungen jährlich – in dieser Hinsicht der am stärksten belastete Stadtteil. „Wir sind keineswegs gegen eine Rallye, sondern seit 30 Jahren ein rallye-freundliches Dorf“, betont er. Doch Zeiten ändern sich, ebenso die gesellschaftliche Sicht auf Motorsport – und auf Rallyes. Das führte 2019 dazu, dass im Ostertaldorf nur mehr eine Veranstaltung pro Jahr über Feld- und Waldwege führen sollte. Und das, so der Wunsch des Ortsrates, sollte die ADAC Rallye Deutschland sein. Doch der Weltmeisterschaftslauf hat sich aus finanziellen Gründen ganz aus dem Saarland verabschiedet.

Beim Lauf um die Deutsche Rallyemeisterschaft, der wegen der Corona-Pandemie vom März auf den 20./21. August verlegt worden ist, sind den zurückliegenden Jahren die Wertungsprüfungen (WP) Haupersweiler-Hoof und Bosenberg auf Hoofer Gemarkung ausgefahren worden. „Nach der diesjährigen Durchführung werden wir versuchen, eine Alternative zu finden, um die Streckenführung zu ändern und ein rollierendes System einzuführen“, erklärt Jung. Ziel sei, die Belastung für die Hoofer zu reduzieren. Es werde geprüft, ob die Strecke rund um Hoof teilweise verlegt werden könne. Aber besonders der WP Hauperweiler-Hoof, die mehrere Kilometer über Hoofer Boden verläuft, verleiht Jung das Prädikat „Sahnehäubchen“, worauf deswegen wohl nur schwer zu verzichten ist. „Deshalb müssen wir an einem neuen Gesamtkonzept der Wertungsprüfungen arbeiten – mit dem Fahrerlager und dem Dreh- und Angelpunkt in St. Wendel“, ergänzt er.

Zufrieden ist Ortsvorsteher Müller mit der Lösung, dass sich der ADAC nach der diesjährigen Veranstaltung um Ausweichpisten für die geplante Auflage der Saarland-Pfalz-Rallye im März 2022 bemüht: „In der direkten Nähe will der ADAC eine Strecke oder Teilstrecke finden, um Hoof auszusparen.“ Die Punkte des gemeinsam entwickelten Kompromisses haben die Kommunalpolitiker in einer Sitzung einstimmig angenommen und damit den Ortsratsbeschluss aus dem Jahr 2019 erweitert. Aber Fakt ist und bleibt auch, dass bei der Saarland-Pfalz-Rallye über städtisches Eigentum gefahren wird.

„Die Kreisstadt St. Wendel hat eine lange Motorsport-Tradition“, betont St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) auf SZ-Anfrage. Bereits seit vielen Jahren kooperiere die Kreisstadt mit dem ADAC Saarland erfolgreich in Sachen Motorsport. „Im August setzt die ADAC Saarland-Pfalz-Rallye mit Start und Ziel in St. Wendel diese lange Partnerschaft fort und bringt so unserem Stadtmarketing und Tourismus wichtige Impulse“, hält Klär fest. In den Vorjahren habe die große Zahl der Besucher und Fans den hohen Stellenwert der Rennveranstaltungen in St. Wendel gezeigt. „In Verbindung mit der großen Aufmerksamkeit in den Medien ist dies ein Beleg dafür, dass die ADAC-Events zum positiven Image unserer Stadt beitragen und damit auch wirtschaftlichen Erfolg bringen.“