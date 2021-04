Gymnasium Wendalinum : Mit Vollgas zum Landeswettbewerb von „Jugend debattiert“

St Wendel Das Rhetorik-Format „Jugend debattiert“ feiert seinen 20. Geburtstag. Seit etwas mehr als zehn Jahren nehmen auch Schüler des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum – betreut von Simone Maurer – regelmäßig an diesem Wettbewerb teil.

„In diesem Schuljahr waren und sind sie dabei vor besondere Herausforderungen gestellt, denn wegen der Corona-Krise können die Debatten nicht vor Ort geführt werden, sondern finden online über das Konferenz-Tool alfaview statt“, teilt ein Sprecher der Schule mit. Unter anderem ging es in den Debatten des Regionalwettbewerbs um eine mögliche Maskenpflicht während Grippe-Epidemien (Sekundarstufe eins) und die Abschaffung einer Gewinnerzielungsabsicht in Krankenhäusern (Sekundarstufe zwei).

Johanna Klos (Klasse 9d) erreichte in der Sekundarstufe eins den fünften Platz. Die Schwestern Evelyn (Klasse 10d) und Nicole Ziborius (Klasse 11) brachten in der Sekundarstufe zwei die Platzierungen eins und drei mit ans Wendalinum. „Letztlich zahlte es sich aus, sich akribisch auf diese sicher nicht einfachen Themen vorzubereiten und sich auf das Experiment Online-Debatte einzulassen“, erklärte Maurer die Platzierungen.Mit diesen Ergebnissen qualifizierten sich alle drei Schülerinnen für den Landeswettbewerb am 6. Mai, der erneut als Online-Veranstaltung über die Bühne gehen wird. Die Schulgemeinschaft ist sich sicher, dass die drei Mädels das Wendalinum auch auf der Landesebene gut vertreten werden, so der Sprecher.