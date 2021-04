Rhythmische Sportgymnastik : Spanier kämpft um Ticket zur deutschen Meisterschaft

Anna Spanier vom TV Rehlingen hofft, Anfang Juni bei der DM in Dortmund am Start zu stehen. Die Qualifikation findet Mitte Mai in Leipzig statt. Foto: Lehmann Foto: Heiko Lehmann

Rehlingen/St Wendel Sportgymnastin Anna Spanier vom TV Rehlingen nimmt Mitte Mai an der DM-Qualifikation in Leipzig teil.

Anna Spanier vom TV Rehlingen und Xenia Mauer vom TV St. Wendel kämpfen Mitte Mai in Leipzig um die Tickets für die deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik. Diese finden vom 3. bis 6. Juni im Rahmen der mehrtägigen Multisport-Veranstaltung „Die Finals“ in Dortmund statt.

Neben der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in der Meisterklasse wird in Leipzig vom 13. bis 15. Mai zudem die Vergabe der deutschen Meistertitel bei den Junioren ausgetragen. Aus dem Saarland werden Emma Klein, Angelina Fink und Pauline Köhler (alle vom TV St. Wendel) in der Altersklasse „15 Jahre“ an den Start gehen. Bei den 14-Jährigen ermittelte der deutsche Turnerbund am Samstag bei drei Regionalmeisterschaften im Online-Format die 20 Teilnehmerinnen. Aus dem Saarland waren die beiden Bundeskader-Athletinnen Regina Krivoseev und Elisabeth Polzin-Kvasova am Start sowie Diana Bernhardt. Auch diese drei starten für den TV St. Wendel – und lösten mit gelungenen Darbietungen das Ticket zu DM.