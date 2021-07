Einsatz der Feuerwehr : Wagen fing auf der A1 bei Otzenhausen Feuer

Der Motorraum eines BMW ist am Samstagvormittag auf der A 1 in Brand geraten. Foto: Dirk Schäfer

Primstal Nicht der einzige EInsatz für den Löschbezirk Primstal am Samstag auf der Autobahn. Stunden später rückte er erneut aus.

Binnen weniger Stunden ist am Samstag der Löschbezirk Primstal zwei Mal in Richtung Autobahn 1 ausgerückt. In beiden Fällen lautete die Meldung „brennender Pkw“, wobei sich dies nur einmal bestätigte.