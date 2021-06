Nähe Nalbach : Unfall auf A8 mit mehreren Verletzten

20 Einsatzkräfte aus Saarwellingen rückten aus, aktuell ist die Unfallstelle gesperrt.

Zu einem Verkehrsunfall kommt es am Sonntag, 27. Juni, auf der A8 in Höhe Nalbach. In Fahrtrichtung Luxemburg zwischen den Anschlussstellen Nalbach und Saarwellingen ereignete sich der Unfall um kurz nach 17.00 Uhr. Ein 38-Jähriger war mit seinem PKW auf der Überholspur unterwegs, neben ihm fährt ein 60-jähriger Fahrer. Laut der bisherigen Aussage der Polizei zieht der 60-jährige Fahrer von der rechten Spur auf die Überholspur und übersieht dabei das vorhandene Fahrzeug. Es kommt zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Mittelleitplanke wird dabei beschädigt. Eins der Fahrzeuge verliert zwei Fahrräder, die auf einem Anhänger angebracht wurden.