Im Landkreis St. Wendel : Überdurchschnittlich viele Beschäftigte krank

St Wendel Besonders häufig klagen die Menschen im Landkreis St. Wendel über Muskel-Skelett-Beschwerden.

Die Beschäftigten im Landkreis St. Wendel waren im Jahr 2020 öfter krankgeschrieben als im Landesdurchschnitt. Das geht aus repräsentativen Daten der Barmer hervor. Für ihre Analysen hat die Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der bei ihr versicherten Erwerbspersonen aus dem Saarland anonymisiert ausgewertet. Der Krankenstand in dem Landkreis lag bei sechs Prozent (Land: 5,8 Prozent, Bund: 4,9 Prozent). „Das bedeutet, dass an einem durchschnittlichen Kalendertag von 1000 Beschäftigten 60 arbeitsunfähig gemeldet waren“, erklärt Jörg Peter, Regionalgeschäftsführer der Barmer in St. Wendel.