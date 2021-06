Saaruferstraße in Saarbrücken : Feuerwehr rettet vier Personen aus Wohnhaus

Saarbrücken Bei einem Zimmerbrand in der Saaruferstraße in Saarbrücken hat die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen vier Personen unverletzt gerettet.

Bei einem Wohnungsbrand in Alt-Saarbrücken hat die Feuerwehr vier Personen gerettet. Am Sonntagmorgen war per Notruf Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Saaruferstraße gemeldet worden. Sofort wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der freiwilligen Feuerwehr entsandt. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass es im fünften Obergeschoss des Wohngebäudes brannte und ein Fenster bereits geborsten war, teilt die Feuerwehr mit.