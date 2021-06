Wahlen und Ehrungen : Jens Hoffmann führt ab sofort den Löschbezirk Urexweiler

Urexweiler Hauptversammlung mit Neuwahl des Löschbezirksführers für den Marpinger Ortsteil.

Eine besondere Auszeichnung bekam Peter Schreiner. Der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes, Gerhard Sauer, verlieh ihm das Deutsche-Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Schreiner trat 1973 in die Jugendfeuerwehr des Löschbezirkes ein und wurde 1976 in den aktiven Bereich übernommen. Nach Durchlaufen der allgemeinen Fach- und Führungsausbildung wurde er am 27. Dezember 1989 zum Löschbezirksführer gewählt. Diese Funktion führte er bis zum 4. Januar 2020 durchgehend aus. „Weiterhin war und ist er auf Löschbezirks-, Gemeinde- und Kreisebene als Ausbilder tätig“, weiß Schäfer. Er ist Mitglied der Führungsgruppe Gefahrgut des Landkreises seit deren Gründung.Ebenso engagierte er sich im Kreisfeuerwehrverband in unterschiedlichen Funktionen.