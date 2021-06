Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Klimawandelweg auf der „Börfinker Ochsentour“

Nonnweiler Projekt des Themenjahrs „Natur schützt Klima – Klima schützt Natur“. Tour veranschaulicht viele Themen rund um Klimawandel und Natur.

Unterwegs werden viele Themen rund um den Klimawandel und die Natur veranschaulicht. Die Tour wurde als Projekt des Themenjahrs „Natur schützt Klima – Klima schützt Natur“ der Nationalen Naturlandschaften in Rheinland-Pfalz erstellt. „Wie wirkt sich der Klimawandel auf heimische Wildtiere aus?“ sei nur eine der Fragestellungen, die bei der Tour anhand von Videos, Fakten und Quizfragen beleuchtet wird. Gleichzeitig gibt es Vorschläge und Denkanstöße, wie bereits kleine Maßnahmen dem Klimawandel entgegenwirken können. „Der Klimawandelweg ist keinesfalls eine entmutigende Aufzählung davon, wie durch Klimaveränderungen unsere Umwelt zerstört wird. Vielmehr ist es eine interessante Reise durch verschiedene, einzigartige Lebensräume des Nationalparks“, sagt die Sprecherin. Hier würden die Prozesse in der Natur beobachtet und hinterfragt, welche Veränderungen bereits zu sehen oder zu erwarten sind. Die Antwort der Natur auf die klimatischen Veränderungen zu erkennen und daraus zu lernen, werde multimedial in Szene gesetzt.