Wohnung stand in Flammen : Dramatische Rettung in Dudweiler

Dudweiler Zwei Personen mussten über Leitern gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Einen dramatischen Einsatz hatte die Saarbrücker Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen. In der Dudweiler Albertstraße wurde gegen 5.30 Uhr ein Wohnhausbrand gemeldet und schon die ersten Anrufer teilten mit, dass Menschenleben in Gefahr seien. Die Feuerwehr löste Großalarm aus und schickte neben beiden Löschzügen der Berufsfeuerwehr die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler in den Einsatz, der sich am Ende einer Sackgasse abspielte.

Wohnung in Mehrfamilienhaus brannte

Ursache für Feuer noch unklar

Mehrere Einsätze in der Nacht

Die Feuerwehrleute musste unter anderem auch noch zu einer Person, die in Saarbrücken aus einem Fenster gestürzt war, zu einem brennenden Auto auf der A6 am Rastplatz Bischmisheim und zu einem Flächenbrand. Während des Einsatzes in Dudweiler gab es im gleichen Ort einen Wasserschaden in einem Privathaus, hier übernahm die Freiwillige Feuerwehr. Außerdem haben Freiwillige Feuerwehren während der Löscharbeiten in Dudweiler in Saarbrücken Gerätehäuser besetzt, um bei eventuellen Folgeeinsätzen im Stadtgebiet schnelle Hilfe sicherzustellen.