Start am Bostalsee : Strandbäder öffnen wieder an diesem Samstag

Strandbäder öffnen wieder an diesem Samstag

Start am Bostalsee

Sonne genießen, im Wasser planschen und im Sand buddeln – ab 5. Juni ist das im Strandbad in Gonnesweiler möglich. Foto: Sarah Konrad

St Wendel Die beiden Strandbäder am Bostalsee öffnen wieder am Samstag, 5. Juni.

Am Bostalsee gibt es zwei Schnelltestzentren (Ost- und Westufer), Terminbuchung unter: www.testzentrum-saar.de. An den Eingängen zu den Strandbädern erfolgt die Kontaktdatenerfassung über die Luca-App. Entsprechende QR-Codes hängen aus. Im Strandbad Bosen sind höchstens 2000, im Strandbad Gonnesweiler höchstens 1000 Besucher zeitgleich erlaubt. „Die Anzahl der ein- und ausgehenden Gäste wird per Personensensor erfasst, der jeweilige Belegungsstand auf Bildschirmen vor Ort sowie auf der Homepage des Freizeitzentrums Bostalsee angezeigt“, erklärt der Sprecher.