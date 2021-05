Arbeiten am Kanal ab 25. Mai : Landstraße in Walhausen wird voll gesperrt

Landstraße in Walhausen wird voll gesperrt

Arbeiten am Kanal ab 25. Mai

Walhausen Der Grund: Fremdwasserentflechtung und Kanalerneuerung.

In Walhausen wird im Zuge der Baumaßnahme „Fremdwasserentflechtung und Kanalerneuerung Löschbachstraße“ in der Zeit von kommendem Dienstag, 25. Mai, bis voraussichtlich Ende August die Landstraße 322 ab dem Bahnübergang (Brunnenstraße) in Richtung Wolfersweiler voll gesperrt. Das teilt ein Sprecher der Nohfeldener Gemeindeverwaltung mit. Umleitungen über Nohfelden und Türkismühle seien ausgeschildert.