Coronakonform gefeiert : Drehorgel-Umzug und bunte Luftballons

An vielen Stellen im Ort erwarteten die Leute den Drehorgemann schon vor der Haustür. In Mosberg-Richweiler lässt man sich das Feiern nicht vermiesen. Foto: Ralf Mohr

Mosberg-Richweiler Jeder allein und doch alle gemeinsam: So feierte Mosberg-Richweiler in diesen Corona-Zeiten Pfingstkirmes.

„Hängt drei bunte Luftballons von Samstag bis Montag vor die Haustür“, wurden die Einwohner von Mosberg-Richweiler aufgefordert. Das war für alle sichtbar das Zeichen, dass man in diesem Haushalt gewillt war, sich von Corona die Kirmeslaune nicht verderben zu lassen.

Start war am Samstag um 18 Uhr mit der Kirmes-Eröffnung: „Gemeinsames Grillen – alleine zu Hause“ lautete das Motto. Traditionell wurden Frikadellen und Bratwürste empfohlen. Dazu sollte das Steigerlied gespielt werden. In manchen Vorgärten erklang die Melodie aus der Konserve, aber in manchen auch live, gespielt mit den verfügbaren Instrumenten. House-Musik einmal anders und so sollte dann auch ab 19 Uhr die House-Party beginnen. Einheitlich für alle war das Lied „Jerusalema“ angedacht und danach konnte bis 22 Uhr im Familienkreis abgefeiert werden.

Am Pfingstsonntag holten die Kirmeswilligen ab 12 Uhr die zuvor bestellten „Gefillde mit Sauerkraut“ aus dem Hause Weider am Dorfgemeinschaftshaus ab. 108 Portionen wurden an den Mann oder die Frau gebracht, und so waren alle gestärkt für den Ein-Mann-Kirmes-Umzug mit Drehorgel um 15.30 Uhr. Oliver Liedke aus Wolfersweiler hatte sein Instrument auf ein Rollgestellt verfrachtet und zog durch die Gassen an der Dommerschbach. Das Instrument ist technisch sozusagen auf dem neuesten Stand, kommen die Melodien nicht mehr von der Walze oder von Kartonstreifen, sondern werden auf elektronischem Wege angesteuert. Die Töne kommen aber nach wie vor aus den Orgelpfeifen.

Und was für ein Klang: „Ich habe mir extra für die Kirmes in Wolfersweiler eine Steuerungskassette mit modernen Liedern besorgt“, erklärte der Organist. Und so erklangen neben den klassischen Gassenhauern auch Lieder von Helene Fischer und Marius Müller-Westernhagen. Für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit sollte etwas dabei sein. Oliver Liedke kurbelte und schob was das Zeug hielt und die Leute staunten manchmal hinter den Fenstern, oft an den Haustüren und viele auch direkt auf den Gassen. Für Getränke wurde vielerorts unterwegs gesorgt und auch so manches Trinkgeld landete im Kässchen, wie sich das für ein Drehorgelkonzert gehört.

Mancherorts wurde sogar auf der Straße getanzt. Foto: Ralf Mohr