Campingplatz am Bostalsee : Wohnwagen war in Brand geraten

Wohnwagen war in Brand geraten

Campingplatz am Bostalsee

Dieser Wohnwagen ist auf dem Campingplatz am Bostalsee in Brand geraten. Foto: Daniel Gisch

Bosen Die Ursache ist laut Feuerwehr-Sprecher noch unklar.

Kurz vor Mitternacht schrillten am späten Montagabend die Melder der Feuerwehr. Die Integrierte Leitstelle des Saarlandes löste Alarm für die Rettungskräfte aus. „Auf dem Campingplatz am Bostalsee war aus bislang unbekannter Ursache ein Wohnwagen in Brand geraten“, schildert ein Sprecher der Feuerwehr Nohfelden.