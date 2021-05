Rund um den Bostalsee : Diese Anlagen und Restaurants sind geöffnet

Rund um den Bostalsee kehrt das Leben zurück. Die SZ gibt einen Überblick, was wann geöffnet hat. Foto: B&K/B&K Fotograf Bonenberger

Nohfelden Was ist rund um den Bostalsee wieder offen? Die SZ verrät es ihren Lesern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Mit der Öffnung der Hotels und des Ferienparks zieht es wieder mehr Menschen an den Bostalsee, und mit endlich steigenden Temperaturen kann das lange vermisste Urlaubsgefühl aufkommen. Was ist rund um den See sonst noch offen? Wo kann ich mir ein Fahrrad leihen und wo kann ich mich sportlich betätigen? Um das herauszufinden, hat die SZ eine Runde um den See gedreht.

Am Campingplatz hat der „Grieche am See“ täglich seine Taverna Dionysos geöffnet. Tel. (0 68 52) 80 92 28. Abheben können die Kinder ab Samstag, 5. Juni, 14 Uhr: Dann nimmt das Tramposaarium am Festplatz neben dem Musikpavillon wieder den Betrieb auf. Nebenan hat das „Siesschniss Heisje“ bei schönem Wetter samstags und sonntags jeweils ab 11 Uhr auf.

Keine Lust auf einen Spaziergang? Seit März verleihen Sabrina und Heiko Kiefer täglich zwischen 10 und 18 Uhr am Bosener Seehafen Segways, E-Bikes oder E-Scooter. Zudem können Touren gebucht werden: hin & weg, Tel. (0 68 52) 8 09 01 21.

Täglich ab 11 Uhr macht der Kiosk Lunchbox am See auf. Myriam und Frank Roob bieten an der Seepromenade Imbissbuden-Klassiker wie Currywurst, Kaffeespezialitäten aus dem Siebträger oder kühle Getränke und Eis an. Auch das Restaurant Kostbar ist seit 26. Mai wieder für die Gäste da. Der Zutritt ist nur mit negativem Corona-Test oder mit Impfpass erlaubt. In dieser Woche ist die Kostbar von Mittwoch bis Sonntag, je von 11.30 bis 22 Uhr, geöffnet. Ab der kommenden Woche legt das Restaurant montags einen Ruhetag ein, Tel. (0 68 52) 8 09 32 22. Der Biergarten „Seestern“ öffnet sonntags ab 11 Uhr, unter der Woche je ab 12 Uhr.

Der Hallenspielplatz „Bosiland“ ist weiterhin noch geschlossen, der Fahrradverleih öffnet demnächst. Fußballgolf kann auf 18-Lochanlage täglich ab 11 Uhr gespielt werden, Tel. (01 51) 51 87 00 45. Das Kunst- und Kultur-Cafe in der Bosener Mühle in Eckelhausen öffnet ab dem 1. Juni wieder täglich. Montag von 14 bis 18 Uhr und Dienstag bis Sonntag je von 9 bis 18 Uhr.