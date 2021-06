Ofenmuseum in Reichenbach : Auf den Spuren der Henker und Scharfrichter

Reichenbach/Gronig Betreiber-Paar aus Gronig hat das Ofenmuseum in Reichenbach nach der Corona-Pause wieder geöffnet. Mit zwei Sonderausstellungen.

Corona hat die gewohnte Öffnung des Ofenmuseums in Reichenbach im benachbarten Landkreis Birkenfeld durchkreuzt. Beginnt die Saison gemeinhin an Ostern, ist es dem Betreiber-Ehepaar Lengler aus Gronig in diesem Jahr erst seit Anfang Juni erlaubt, Besucher einzulassen – unter Einhaltung aller vorgegebenen Hygiene-Regeln. Bis zum Reichenbacher Weihnachtsmarkt (Samstag vor dem ersten Advent) kann das von Maria und Wolfgang Lengler betriebene Museum nun wieder besucht werden. Jeweils sonntags in der Zeit zwischen 10 und 17 Uhr und bei kostenlosem Eintritt.

Sonderausstellung eins greift das düstere Kapitel der 400-jährigen Strafgerichtsbarkeit in grauer Vorzeit auf. Die Folter diente seinerzeit wie selbstverständlich der gerichtlichen Untersuchung während eines Strafprozesses, um Angeklagte zu Geständnissen zu bewegen. Ein tieferer Sinn sei es aber gewesen, im Volk eine Atmosphäre des Schreckens zu verbreiten. Um es folgsam zu halten. In der im Nebenraum des Ofenmuseums aufgebauten Ausstellung sind zahlreiche Folter-Instrumente zu sehen, die verdeutlichen, dass der gesamte Menschen – Kopf bis Fuß – für Folterer interessant war.

Die zweite Sonderausstellung erinnert an die Pest-Pandemien. Vergleiche zu Corona drängen sich auf. Seuchen und Pandemien plagen die Menschheit schon seit Jahrhunderten. Sie brachten schon immer das Leben aus dem Gleichgewicht. Sie kommen von weit her – und sind plötzlich sie so nah, dass jeder davon betroffen ist. Die Pest-Ausstellung bietet unter anderem Einblicke in eine zwölf Seiten lange Verordnung aus dem Jahre 1738 gegen die Pestilence. Demnach wurden strenge Pestausweis-Kontrollen und Befragungen vorgenommen sowie Neben- und Feldwege kontrolliert. Import von „Giftfangenden Waren“ aus Österreich, Ungarn und Siebenbürgen waren strengsten verboten. Ein beispielhaftes Vorgehen vor 282 Jahren belegt ein Schriftstück, in dem festgehalten ist, dass Personen, die sich weigerten, den Anordungen Folge zu leisten, zum Tod durch das Schwert verurteilt wurden.