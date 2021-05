Umwelt-Campus Birkenfeld : Künstliche Nase soll im Weinbau helfen

Der Birkenfelder Stadtbürgermeister Miroslaw Kowalski (von links), die Präsidentin der Hochschule Trier, Professor Dorit Schumann, Bundesministerin Julia Klöckner, Professor Dominik Durner, Verbundkoordinator Pinot, und Professor Guido Dartmann Projektleitung Pinot am Umwelt-Campus Birkenfeld. Foto: Jannik Scheer

Neubrücke Julia Klöckner, Bundesministerin für Landwirtschaft, gibt in Birkenfeld den Startschuss für zwei große Forschungsprojekte.

Mit insgesamt mehr als vier Millionen Euro fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zwei große Verbundprojekte, mit denen der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) im Weinbau weiter vorangetrieben wird. Auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier hat Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) die Förderbescheide an die Koordinatoren der beiden Projekte – Pinot und SmartGrape – übergeben. „Die Digitalisierung ist im Weinbau längst angekommen. Und mit gezielter Forschungsförderung bringen wir hier weitere Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz voran“, erklärt Klöckner. „Zum einen fördern wir eine ‚künstliche Nase‘: Es geht um digitale Sensorsysteme, die die Wahrnehmung des Winzers bei Geschmack, Aroma und Aussehen unterstützen und festhalten. Zum anderen unterstützen wir die Entwicklung eines Messsystems zur Charakterisierung der Qualität von Weintrauben – hin zu mehr Effektivität und Objektivität.“ Es seien Vorhaben, so Klöckner, die die Arbeit der Winzer zukünftig erleichtern und dem Verbraucher beim Weinkauf noch mehr Orientierung bieten können.“

2,9 Millionen Euro gibt es für Pinot, ein Projekt zur Entwicklung einer künstlichen Intelligenz für oenologische Technologie. Um die Arbeit von Winzern zu erleichtern, wird im KI-Verbundprojekt Pinot die menschliche Wahrnehmung von Nase, Zunge und Mund mit Sensoren und künstlicher Intelligenz unterstützt, teilt eine Campus-Sprecherin mit. Ziel des Projekts sei es, Winzer, Kellermeister sowie Weinhändler durch die Entwicklung mobiler Handgeräte und Laborsysteme bei der Erfassung weinbezogener Informationen zu unterstützen. Dadurch werde es möglich, den Geschmack von der Traube bis zum fertigen Wein objektiv und digital festzuhalten. Auf Grund der Komplexität von Wein sei die Erfassung und Verarbeitung qualitätsbestimmender Merkmale eine große Herausforderung in den verschiedenen Schritten der Weinherstellung. Für Qualitätssicherung, Rückverfolgbarkeit, Nachhaltigkeit und Sicherstellung der Authentizität von Wein kämen daher Multi-Sensor-basierten Analysesystemen eine besondere Bedeutung zu.

1,2 Millionen Euro des Bundes fließen in SmartGrape, ein KI-basiertes Messsystem zur Qualitätsbestimmung im Weinbau. Das Verbundprojekt SmartGrape konzentriert seine Forschung auf die Entwicklung eines kompakten Messsystems auf Basis der Infrarotspektroskopie im mittleren Infrarotbereich (MIR). Für die Entwicklung soll an verschiedenen Punkten KI eingesetzt werden, um ein mobiles, adaptives, kostengünstiges, robustes und zuverlässiges Messsystem zur Auswertung komplexer Spektren zu entwickeln und damit die Qualitätscharakterisierung von Weintrauben und die Bestimmung des Schimmelpilzwachstums voranzutreiben. Die Entwicklung erfolge unter Einsatz maschineller Lern- und Datenverarbeitungsmethoden. Viele tausend Signale qualitätsbestimmender Traubeninhaltsstoffe werden mittels KI in den Qualitätskontext des Produkts Wein gesetzt. Das Messsystem wird als kompaktes, robustes und kostengünstiges Verfahren für die Anwender im Weinberg und Kelterhaus konzipiert.