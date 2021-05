Event-Reihe am Bostalsee verlegt : Strandkorb-Konzerte starten erst im Spätsommer

Auf einen Blick

Die neuen Termine für die Strandkorb-Konzerte am Bostalsee: Philipp Poisel (6. September), Gentleman (7. September), Max Giesinger (9. September), Joris (10. September), Daniel Wirtz (11. September), Element of Crime (12. September), Helge Schneider (13. September), God save the queen (16. und 17. September), Culcha Candela (19. September), Glasperlenspiel (20. September), VNV Nation (21. September), Guildo Horn (22. September), Völkerball (23. September), Saarland Olé (25. September), The New Generation (26. September), Laith al Deen (26. September), Comedy Splash (27. September), Big Band der Polizei des Saarlandes, Detlef Malinkewitz & Söhne Mannheims Acoustic (29. September), In Extremo (1. Oktober), Stefanie Heinzmann (2. Oktober, 20 Uhr), Fritz Kalkbrenner (3. Oktober), Markus Krebs (4. Oktober), Schandmaul (8. Oktober), Kölsch im Strandkorb (10. Oktober). Online gibt’s Tickets:

www.eventagentur-saar.de