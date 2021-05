Lesung in Walhausen : Schüler erleben „Jackpot“ und „Panic Hotel“

Seinen neuesten Roman Panic Hotel stellte Stephan Knösel in der Waldorfschule in Walhausen vor. Ein faszinierendes Endzeit-Szenario dass die Jugendlichen mit dem Thema Atomkrieg und mit menschlichen Tragödien konfrontiert. Foto: Ralf Mohr

Walhausen Der Autor Stephan Knösel hat in der Waldorfschule Saar-Hunsrück in Walhausen aus seinen Büchern gelesen.

Um den Unterricht lebendiger zu gestalten, lässt man sich an der Freien Waldorfschule Saar-Hunsrück gerne mal etwas Besonderes einfallen. In diesem Fall hat man den Autor der Hauptschulabschlusspflichtlektüre, Stephan Knösel, zu einer Lesung geladen.

Der 2012 erschiene Roman „Jackpot“ ist schon vier Jahre hintereinander Pflichtlektüre an saarländischen Hauptschulen. „Das ist nicht nur ein Novum, sondern für mich auch ein Glücksfall, wenn es auch coronabedingt dazu gekommen ist“, erläutert der Autor die Umstände. Da er dem Saarland so viel zu verdanken habe, spielt sein neuester Roman nun auch im Saarland, genauer gesagt in Dudweiler. Bei seinem Besuch in Walhausen las Stephan Knösel aus seinem aktuellen Buch „Panic Hotel“.