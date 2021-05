Ausstellung in der Bosener Mühle : Wenn selbst der Probelappen Kunst wird

Kein Quilt ohne Entwurf: Auch die bunten „Probelappen“ von Pia Welsch ziehen, an einer Leine aufgefädelt, die Blicke auf sich. Foto: Marion Schmidt

Bosen Pia Welsch und Judith Boy zeigen derzeit im Kunstzentrum Bosener Mühle die Ausstellung „Alles Stoff“.

„Alles Stoff“ heißt eine Ausstellung, die aktuell den Galerieraum des Kunstzentrums Bosener Mühle farbenfroh in Szene setzt und darauf wartet, im Auge des Betrachters zum Kunstgenuss erhoben zu werden. Was ja in Zeiten von Pandemie und Lockdown nicht so einfach möglich ist – aber nicht unmöglich. Das Kunstzentrum hat es gewagt, mit der Ausstellung „Alles Stoff“ wieder die Pforten für die Besucher zu öffnen. Sowohl vollständig geimpfte als auch genesene Kunstfreunde können das Kunstzentrum wieder ohne weitere Voraussetzung besuchen, alle anderen mit einem negativen Coronatest.

Und der Besuch lohnt sich. Denn die Stoffarbeiten von Pia Welsch und Judith Boy sind wahre Meisterwerke hinsichtlich Technik, Umsetzung und Farbvielflat. Letztere vereinnahmt den Beuscher schon beim Eintreten. Leuchtend bunte Farben, wo man nur hinschaut, erfüllen den Ausstellungsraum und versprühen eine Heiterkeit und Lebensfreude, die gerade jetzt vielen Menschen so guttun würde. Beide Künstlerinnen haben sich mit ihren Arbeiten einem klischeebehaften Material zugewandt. Dazu Christoph M Frisch, der Leiter des Kunstzentrums: „Künstlerinnen, die mit dem Material Stoff agieren, werden allzu schnell gewissen Schubladen zugeordnet. Daraus folgt bisweilen eine abwertende Betrachtung im Gefüge des Kunstgeschehens. Warum dies so ist, bleibt ein wenig schleierhaft.“

Info Öffnungszeiten der Ausstellung Kunstfreunde können die Textilkunst von Judith Boy und Pia Welsch noch bis zum 30. Mai im Kunstzentrum Bosener Mühle besichtigen: freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Ergänzend hat Christoph M. Frisch alle Exponate fotografisch dokumentiert und auf der Website zur Schau gestellt. www.bosener-muehle.de

Pia Welsch und Judith Boy haben ihren eigenen Umgang mit der Materie gefunden und zeigen die unendliche Schöpfungsvielfalt, die das Arbeiten mit Stoffen bietet. Die seit 14 Jahren in Sizilien lebende Modedesignerin Judith Boy erfindet Gefundes neu. „Upcycling mag man darüber schreiben. Sichtbar, der noch unentschiedene Kampf zwischen textilem Design und freier Plastik“, so Christoph M. Frisch. Pia Welsch wirkt mit beinahe grenzenloser Farbenfreude und spielerischer Formenvielfalt kunstvolle Stoffwerke, die in der Tradition des amerikanischen Quilthandwerks stehen. „Pia Welsch schafft sich einen intellektuellen Rahmen aus persönlichen, historischen und literarischen Attributen. Sie bilden einen eigenen Kosmos, aus dem sie ihre farbenfreudigen, aber auch hintergründigen Objekte kreiert. Beiden Künstlerinnen zu eigen ist der virtuose Umgang mit dem Material sowie die Kraft, sich in einem schwierigen Umfeld sichtbar zu machen“, erklärt er Leiter des Kunstzentrums.

Judith Boys Kleiderkunst-Objekte wollen entdeckt werden. So ist es meist der zweite Blick, der das Ursprüngliche preisgibt. Mal sind es abgelegte Herrenkrawatten, mal entsorgte Rollos oder gar ein weggeworfenes, dem Zerfall preisgegebenes Brautkleid. Judith Boy bringt das Gefundene in neue Zusammenhänge, gibt ihm einen neuen Sinn. So darf sich eine Krawatte zu einem Hut winden. Ein Rollo, das die Funktion hatte zu verdecken, rückt nun kunstvoll bemalt mit einem dekorativen Moment als Wandbehang in den Vordergrund. Auch eine verholzte Zucchini, rot koloriert und an den Enden mit ebenso roten Netzen akzentuiert, wird zum Kunstobjekt. Judith Boys aus Upcyling-Materialien entstandene Kleiderkunst findet auch auf Theaterbühnen eine neue Bestimmung.

Judith Boy erweckt eine verholzte Zucchini zu neuem Leben als koloriertes Kunstobjekt. Foto: Marion Schmidt