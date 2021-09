Unfall : Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Namborn verletzt

Namborn Eine Radfahrerin wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Namborn verletzt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, fuhr die Fahrerin eines E-Bikes einen unbefestigten, abschüssigen Weg in der Nähe der Göthestraße.

