Frau leicht verletzt : Karambolage von vier Autos an Ampel in Homburg

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg Ein Verkehrsunfall gleich mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich in Homburg am Samstag, 7. August, gegen 15.15 Uhr abgespielt. Wie die Polizei berichtet war der Tatort die Bexbacher Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, in Höhe der Ampelkreuzung Lappentascher Straße.