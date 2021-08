Dreister Diebstahl : Getränkekisten aus Supermarkt geklaut

Eisweiler (dbo) Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, wurden in der Nacht zu Mittwoch mehrere Getränkekisten aus einem Supermarkt im Gewerbegbiet Allerburg in Eisweiler gestohlen. Der oder die Täter stahlen mehrere Kisten Bier, Cola und Mineralwasser.

Die genaue Anzahl der Kisten ist laut Polizeiangaben derzeit noch nicht bekannt. Die Kisten waren zuvor in einem Außenlager des Supermarktes deponiert gewesen. Aus diesem Lager wurden sie abtransportiert. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter mehrere Transportfahrten gefahren sein. Hierbei haben sie vermutlich einen silberfarbenen, älteren PKW benutzt, heißt es abschließend.

Hinweise an die Polizei-Inspektion St. Wendel, Telefon (0 68 51) 89 80 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de