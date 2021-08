Eine leicht-verletzte Frau : Unfall mit 4 Autos in Homburg

Homburg Gestern Mittag ereignete sich in der Bexbacher Straße, Fahrtrichtung Innenstadt, in Höhe der Ampelkreuzung Lappentascher Straße in Homburg ein Verkehrsunfall an dem vier Autos beteiligt waren.

Verursacht wurde der Unfall, indem der 22-jährige Verursacher aus bislang ungeklärter Ursache auf den letzten an der Ampel wartenden Pkw auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser nach vorne geschoben und es kam zum Zusammenstoß mit den beiden davor ebenfalls wartenden Pkw.

Die 22-jährige Fahrerin des an 2. Stelle wartenden Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bis auf den vordersten Pkw mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden.