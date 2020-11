Efeupflanzen in besonderer Form in Hirsteiner Garten : Ich glaub’, mich knutscht ein Mammut

Efeupflanzen in besonderer Form in Hirsteiner Garten

Efeu in besonderer Form: Diese Pflanze im Garten der Familie Pohl in Hirstein erinnert an das Mammutweibchen Ellie aus dem Annimationsfilm „Ice Age – Jetzt taut’s“. Foto: Frank Faber

Hirstein In einem Hirsteiner Garten ist ein besonderer Efeu gewachsen.

Im US-amerikanischen Computeranimationsfilm „Ice Age“ taucht das Mammutweibchen Ellie in Folge zwei auf. In Hirstein ist eine grüne, pflanzenartige Kopie von Ellie nicht wie im Film von der Opossumfamilie, sondern von Roman und Silke Pohl in deren Garten aufgezogen worden. Silke Pohl mag die Gartenarbeit und die Pflege des dort platzierten Kirschbaums. Allerdings habe ihr der andauernd wachsende Efeu viel Arbeit bereitet. Das Klettergehölz hat sich dann über die Wäscheleine vom Baum in Richtung Haus fortgepflanzt.