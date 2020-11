Bauarbeiten in Roschberg : WVW versorgt ihren Hochbehälter mit Strom

Bauarbeiten in Roschberg

Roschberg Die Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH (WVW) möchte ihren Hochbehälter in Roschberg mit Strom versorgen. Zu diesem Zweck wird ein etwa 800 Meter langes Stromkabel von der Ortslage Roschberg bis zum Hochbehälter verlegt, das mittels Pfugverfahren in den Boden eingebracht wird.

Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 23. November, und dauern voraussichtlich bis zum 30. November an. Die Bauarbeiten finden auf den Flächen der Gemeinde Namborn statt. Im Umfeld der Baumaßnahme werden auch private Grundstücke der Anlieger tangiert, so die Sprecherin.