Vom Fenster aus zuwinken : St. Martin reitet zu den Kindern in Baltersweiler

St. Martin reitet zu den Kindern in Baltersweiler

Auch wenn der klassische Umzug ausfällt: St. Martin reitet am Mittwoch dennoch – durch die Straßen von Baltersweiler. Foto: picture alliance / dpa/Maurizio Gambarini

Baltersweiler Wenn alle in ihren Häusern bleiben, kommt der Heilige auf seinem Ross vorbei.

Auch wenn der richtige Umzug zu Ehren des Heiligen St. Martin ausfällt – so ganz müssen die Kinder nicht auf ihre liebstes Herbst-Fest verzichten. Das gilt zumindest für die Baltersweiler. Denn in dem Ortsteil der Gemeinde Namborn wird am Martinstag, 11. November, St. Martin mit seinem Pferd durch die Straßen des Dorfes reiten. Das teilt Tanja Schirra vom Ortsrat mit.