Blaulicht : Spiegel beschädigt und geflüchtet

Marpingen Zu einem Verkehrsunfall ist es im Zeitraum von Dienstag, 15 Uhr, bis Mittwoch, 19.30 Uhr, in der Berschweilerstraße in Marpingen gekommen. Nach Angaben eines Polizei-Sprechers wurde an einem schwarzen SUV der linke Außenspiegel beschädigt.

Der bislang noch nicht bekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss an die Kollision unerlaubt, ohne sich um die weitere Abwicklung des Schadens zu kümmern, so der Polizei-Sprecher weiter.