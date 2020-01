Blaulicht : Zu schnell und ohne Winterreifen unterwegs

Berschweiler Auf der L 133 zwischen Berschweiler und Dirmingen ist es am Dienstag gegen 15.50 Uhr bei starken Regen- und Schneeschauern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Neunkirchen mit einem Ford-Focus in Richtung Dirmingen.

Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer versuchte zwar noch auszuweichen. So vermied er einen Frontalzusammenstoß. Aber letztendlich kam es dennoch zu einer leichten Kollision. Verletzt wurde niemand. Es kam allerdings zu Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenabschnitt. Die Unfallursache ist in nicht angepasster Geschwindigkeit zu sehen, teilt der Polizei-Sprecher weiter mit. Im vorliegenden Fall kam erschwerend hinzu, dass die Bereifung des unfallverursachenden Fahrzeugs unzureichend war. Die Polizei weist nochmals daraufhin, dass eine gute Bereifung bei Eis und Schnee sehr wichtig ist.