Gemeinschaftsschule Marpingen : Sie freuen sich über ihren Abschluss

Es ist seit Jahren gute Übung, dass die Saarbrücker Zeitung zum Ende des Schuljahres die Schüler der Abschlussklassen würdigt. Immer hat die Zeitung dazu die Fotos der Klassen oder Jahrgänge – sehr gern von den Feiern, bei denen sich alle besonders chic gemacht haben – und die Namen der erfolgreichen jungen Leute gebracht. Damit die Leistung der jungen Damen und Herren auch in diesen Corona-Zeiten angemessen anerkannt wird, benötigt die Zeitung allerdings die Hilfe der Schulen und der Jugendlichen, die jetzt die Abschlüsse in der Tasche haben.

Dazu folgende Bitten: Sendet, senden Sie uns an die Adresse redwnd@sz-sb.de die Fotos und die Namen. Bei den Namen wäre es sehr hilfreich, wenn es schlicht Word-Dokumente ohne Tabellenfunktion sind, bitte alphabetisch geordnet nach den Familiennamen, aber in der Schreibweise „Fritz Fischer“ statt „Fischer, Fritz“. Sowohl die namentlich Genannten als auch die Abgebildeten müssen natürlich einverstanden sein, dass sie in die Zeitung kommen. Wichtig sind außerdem folgende Angaben: Name und Ort der Schule, Art des allgemeinbildenden Abschlusses sowie gegebenenfalls Bezugskurs oder Klassennamen. Bei den Fotos ist es erforderlich, den Namen des- oder derjenigen zu nennen, die auf den Auslöser gedrückt haben. Noch Fragen? Dann einfach schreiben:

