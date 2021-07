Unfall in Marpingen : Spiegel abgefahren und geflüchtet

Unfall in Marpingen

Marpingen Ein Kleinbus ist am Donnerstag gegen 6.50 Uhr in Marpingen beschädigt worden.

Dieser war in der Bushaltebucht am Marktplatz abgestellt. Nach Angaben der Polizei fuhr ein anderes Fahrzeug den Außenspiegel ab. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, so der Polizei-Sprecher weiter. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Klein-Lkw handeln. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Verursacher machen können.