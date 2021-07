Handball : Moskitos fliegen weiter auf Erfolgskurs

Ganz zu Beginn der ersten Aufstiegs-Partie am Samstag in heimischer Halle waren die Moskitos noch nervös. Doch dann wirbelten vor allem Hanna Schilke und Sara Jelicic (Foto) – und sorgten mit Treffern für den Sieg. Damit war der Grundstein für die Qualifikation zur Bundesliga gelegt. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Marpingen In beeindruckender Manier haben sich die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler das Ticket für ein weiteres Jahr in der Bundesliga gesichert. Vor allem im Rückspiel in Budenheim zeigten sie einen starken Auftritt.