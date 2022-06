Motto Feuer : Im dritten Anlauf soll die Pfarrkapelle erklingen

Primstal Nachdem die Pfarrkapelle Primstal bereits im letzten Oktober ihr Jahreskonzert coronabedingt hatte absagen müssen und auch der folgende Versuch Anfang April von der Omikron-Welle zunichte gemacht wurde, laufen zurzeit die Vorbereitungen für den dritten Anlauf auf Hochtouren.

Unter dem Motto „Feuer“ präsentiert die Pfarrkapelle Primstal an diesem Samstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Primstal verschiedene Kompositionen zu diesem Thema aus dem Bereich der sinfonischen Blasmusik, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.

Das Konzert beginnt mit dem Werk „Nostradamus“ von Otto M. Schwarz. Es handelt von dem bekannten französischen Arzt und Astrologen, der Anfang des 16. Jahrhunderts lebte und damals mit seinen Zukunftsdeutungen mehrere Konflikte und Krisen vorhersagte bis hin zu den beiden Weltkriegen, fast 400 Jahre nach seinem Tod. Danach folgt „The Witch and the Saint“ von Steven Reineke. Hier wird das Thema Hexenverbrennung aus dem düsteren Mittelalter musikalisch thematisiert. Als Drittes steht das Hauptwerk des Abends an, Mario Bürki‘s Inszenierung „1405 – Der Brand von Bern“. In diesem fast fünfzehnminütigen programmatischen Werk wird ein großer Bogen gespannt von anfänglicher Idylle und fröhlichem Markttreiben über das unbemerkte Ausbrechen des Brandes, dem Wüten des Feuers in den engen Gassen bis zum Wiederaufbau der fast völlig zerstörten Stadt. Hierbei kommen unter anderem auch unkonventionelle Effekte zum Einsatz, die dem Zuhörer das Gefühl vermitteln, live im Geschehen dabei zu sein.