Generalprobe in Werschweiler : Generalprobe für Auftritt beim „Sing City“-Festival geglückt

Werschweiler Werschweiler Chor probt zusammen mit den Chören aus Urweiler und Fürth.

„Es ist toll mit so einem großen Chor zu singen“, berichtet Gerlinde Weber, die Vorsitzende des Werschweiler Gesangvereins. Der hatte die Chöre Urweiler und Fürth zu einer Generalprobe für „Sing City“ in das Gemeindehaus geladen. Gekommen waren mehr als 90 Sängerinnen und Sänger, alle waren mit Begeisterung dabei, teilt Weber mit.

Die drei Sängervereinigungen werden von Ludmila Will betreut. Sie hat mit den einzelnen Chören das Programm für den großen Auftritt beim Festival „Sing City“ in St. Wendel, das am Samstag, 9. Juli, stattfinden wird, eingeübt. Nun sollte die Generalprobe zeigen, ob das Miteinander gut klappt und sich drei einzelne Gruppen zu einem großen gemeinsamen Chor formen können. „ Eine tolle Harmonie der 90 Stimmen“, so das begeisterte Fazit der Chorleiterin. Nun kann der Auftritt beim „Sing City“-Festival kommen, alle sind bereit. Die große Chorgemeinschaft wird am Wendelinusbrunnen um 13 Uhr Melodien von Udo Jürgens, Rod Stewart, Peter Maffay und anderen präsentieren.