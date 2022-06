Wetterbericht : Saarland bleibt von Unwetter verschont – wieder Gewitter bei schwül-warmen Temperaturen vorhergesagt

Saarbrücken Regengüsse sind in der Nacht über die Region hinweggezogen. Die Katastrophe mit stürmischen Böen und Überflutungen blieb aus. Der Wetterdienst rechnet aber im Laufe des Freitags erneut mit aufziehenden Gewittern.

Das große Donnerwetter ist in der Nacht auf Freitag, 24. Juni, ausgeblieben. Die Prognosen vor möglichen Unwettern, die lokal für Überschwemmungen und Sturmschäden sorgen könnten, bewahrheiteten sich nicht. Auch ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrums sprach von ruhigen Stunden. Gleiches bei der Feuerwehr, die wetterbedingt zumindest keine Einsätze meldete.

Dichte Wolken am Morgen, die im Verlauf des Vormittags abziehen: So lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach für das Saarland. Es lockert auf. Doch bereits rasch danach sollen Quellwolken den Himmel erneut verdecken. Dann sind im weiteren Verlauf abermals Gewitter und kräftige Schauer möglich. Die sind dann aber sehr lokal: Während es an einem Ort regnet, bleibt es wenige Kilometer weiter trocken. Mit Unwettern rechnen die Meteorologen indes nicht. Sie seien nur „wenig wahrscheinlich“, informiert der DWD.