St Wendel 151 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Freitag.

Diese verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: 52 in St. Wendel, 21 in Tholey, 20 in Nohfelden, 17 in Freisen, je 14 in Marpingen und Namborn, neun in Nohfelden, vier in Oberthal.