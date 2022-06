Tennis-Oberliga : Tennis: Im ersten Heimspiel gibt‘s gleich ein Derby

Simon Junk ist die Nummer eins des Oberligisten SG Nordsaar. Foto: Peter Franz

St Wendel Heimauftakt mit einem Saar-Derby für die Akteure des Tennis-Oberligisten SG Nordsaar: An diesem Samstag ab 10 Uhr geht es auf der Anlage in St. Wendel gegen Aufsteiger TuS Neunkirchen. Ausruhen können sich die Spieler danach kaum, den am Sonntag ab 10 Uhr steht bereits die Auswärtspartie beim TC Gensingen auf dem Plan.