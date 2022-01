Neuerung an sämtlichen SB-Warenhäusern : Kooperation zwischen Globus und Tesla – welche Kunden davon profitieren

Foto: Globus St. Wendel

St. Wendel An den deutschen SB-Warenhäusern von Globus sollen in den kommenden Jahren mehrere hunderte Ladepunkte für Elektroautos entstehen. Doch davon profitieren zunächst nur wenige Kunden.

Die Supermarktkette Globus mit Sitz im saarländischen St. Wendel hat einen großflächigen Ausbau eines Ladenetzwerks für Elektroautos in Deutschland angekündigt. „Dies bedeutet ein Ausbau­poten­zial mehrerer hundert Lade­sta­tionen in den kommenden drei Jahren“, so die Globus-Pres­sestelle. Über die bereits vorhandenen Lademöglichkeiten für Elektroautos an den Globus-Märkten hinaus werden weitere Supercharger von Tesla installiert, teilte Nils Behrens, Koordinationsleiter Tanken & Waschen bei Globus SB-Warenhaus mit.

„Neben dem Ladepark an unserem Markt in Gensingen mit 22 Tesla Superchargern können innerhalb der nächsten drei Jahre alle unsere 51 Globus-Märkte mit Superchargern ausgestattet werden", so das Unternehmen weiter. Der Standard pro Ladestation soll zunächst bei 12 Ladepunkten liegen, mit der Option zur Erweiterung.

Durch die schnelle Ladezeit von 30 Minuten bietet Globus sowohl seinen lokalen Kunden als auch Langstreckenreisenden einen Mehrwert an. Zudem verstärke Globus das Nachhaltigkeitssegment im Bereich der Elektromobilität. „Durch die Aufrüstung der Ladeinfrastruktur über unsere eigenen Ladestationen hinaus möchten wir unseren Beitrag zu diesem Strukturwandel leisten“, so Behrens weiter.

Näheres zu seiner Kooperation mit Tesla gab Globus nicht bekannt. Der Autohersteller errichtet Standorte seiner unternehmenseigenen Schnellladenetzwerks bevorzugt in der Nähe von Gastronomie, um die Wartezeit ihrer Kunden komfortabler zu gestalten.

Das Unternehmen hatte die Preise für Aufladungen innerhalb eines Jahres um 36 Prozent erhöht. Erst kurz vor Weihnachten gingen die Kosten erneut in die Höhe und lagen bei 45 Cent pro Kilowattstunde.

Die Supercharger können zunächst lediglich von Tesla-Fahrern genutzt werden – doch dies könnte sich bald ändern. Bereits im Juli 2021 hatte Elon Musk angekündigt, die Schnellladestationen auch für Elektroautos anderer Hersteller freigeben zu wollen. Bisher laufen regionale Pilotprojekte. In den Niederlanden müssen die Fahrer anderer Hersteller die Tesla-App installieren, ein Nutzerkonto und ein Zahlungsmittel hinterlegen.