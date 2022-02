Glasfaser-Ausbau auch in der Stadt : Saarlouis soll erste „Giga-City“ werden

Saarlouis Die Stadtwerke verfolgen einen Masterplan: In sechs Jahren könnte Saarlouis an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

„Wir brauchen ein Umdenken: Saarlouis soll die erste Giga-City im Saarland werden“, so fasst Dr. Ralf Levacher, Chef der Stadtwerke Saarlouis, die künftigen Pläne des städtischen Energieversorgers für den Ausbau schneller Internetleitungen zusammen. Seit 2010 verfolgen die Stadtwerke einen „Masterplan“, konsequent werde seitdem synergetisch ausgebaut: Das bedeutet, dort wo ohnehin gebaut wird, werden gleich Leerrohre für spätere Glasfaserleitungen mitverlegt. Doch dieser synergetische Ausbau geht zu langsam, stellt man nun fest. „Wir verzeichnen eine hohe Nachfrage von Kunden“, erklärte Levacher. Es bestehe auch die Gefahr, dass andere Anbieter zuvorkommen und städtische Netze überbauen. Mit einem neuen Modell, das der Stadtwerke-Chef bald dem Aufsichtsrat vorstellen will, soll innerhalb von sechs Jahren der flächendeckende Ausbau im Stadtgebiet gelingen. Dabei brauche man die Unterstützung der Stadt, betonte Levacher.

Beantragt hatte den Sachstandsbericht im Stadtrat über die Glasfaserversorgung das Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Das Saarland und insbesondere die Kreisstadt Saarlouis sollen bei hochleistungsfähigen Glasfaseranschlüssen bundesweit Vorreiter werden, heißt es in der Begründung des Antrags, der Ausbau von FFTH-Netzen („Fiber to the home“) sei eine der zentralen Standortvoraussetzungen für Unternehmen und Privatnutzer. „Wichtig ist, dass wir das in Hand der Stadt halten. Unsere Stadtwerke waren früh gut aufgestellt. Wo andere kleine Kommunen einen Partner brauchen, können wir das alleine schaffen“, erklärte Raphael Schäfer, CDU-Fraktionsvorsitzender.