Fahndungserfolg in Nonnweiler : Nach 500 Kilometern: Unterschlagenes Auto taucht im Saarland auf – und das ist längst noch nicht alles

Die Waderner Polizei hat einen mit Haftbefehl gesuchten Mann in Nonnweiler festgenommen, der in einem Wagen saß, der ihm nicht gehörte. (Symbolbild) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Nonnweiler Eher zufällig stieß ein Polizist in seiner Freizeit auf einen Wagen, nach dem schon recht lange gesucht worden war. Das Auto aus Bayern nahe der Grenze zu Tschechien war seit Mitte des vergangenen Jahres verschwunden. Als das Fahrzeug in Nonnweiler entdeckt wurde, lösten sich gleich mehrere Fälle.

Seit Monaten waren Ermittler auf der Suche nach einem VW-Golf, der Hunderte Kilometer vom Saarland entfernt verschwunden war. Die Polizei spricht in diesem Fall von Unterschlagung. Jetzt entdeckten die Fahnder das Auto in Nonnweiler. Wobei ihnen der Zufall zu Hilfe kam.

Denn nach Informationen der Dienststelle in Wadern war am Donnerstag, 6. Januar, einem Beamten in seiner Freizeit die vermisste Karosse aufgefallen. Er erspähte um 15 Uhr den geparkten Wagen in der Hauptdurchgangsstraße der Gemeinde, der bereits seit 28. Juni vergangenen Jahres in Waldsassen/Oberpfalz an der bayerischen Grenze zu Tschechien nicht mehr aufzufinden war – mehr als 500 Kilometer vom Nordsaarland entfernt.