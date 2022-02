50 Jahre Fotoclub Tele Freisen : Deutsche Fotomeisterschaft als Geburtstagsgeschenk

Freisen Ein Blick in die Chronik des Fotoclubs Tele Freisen.

Vor Corona richtete der Fotoclub Tele Freisen in unregelmäßigen Abständen mit Gemeinden, Museen oder weiteren Institutionen Fotoausstellungen aus – etwa in Baumholder, Merzig, Tholey, Nohfelden und Freisen, dem Landratsamt St. Wendel, dem Mia-Münster-Haus in St. Wendel, in Mutzig, der ehemaligen Grube Reden in Schiffweiler und dem Stadtmuseum Kusel. Außerdem zeigte der Club Ausstellungen in Dublin in der deutschen Botschaft, in Westport/Irland, auf Ardgillan Castle bei Dublin sowie in der saarländischen Landesvertretung und dem Kulturcafé Behring in Berlin. Aber auch Outdoorausstellungen mit preisgekrönten Fotografien auf großflächigen Bannern in Freisen, St. Wendel und Saarbrücken zeigen das hohe fotografische Niveau der Mitglieder, das mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen belegt werden kann. Der Club war sieben Mal Saarländischer Fotomeister und acht Mal Saarländischer Vizemeister. Die Süddeutsche Fotomeisterschaft konnte der Club acht Mal gewinnen, zuletzt 2021. Sozusagen als Krönung wurde „Tele“ fünf Mal Deutscher Fotomeister – und zwar 2011, 2015, 2018, 2020 und zuletzt 2021.