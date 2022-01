Motorsport : „Monte“ übertrifft alle Erwartungen

Hahnweiler Marijan Griebel fährt bei der Rallye Monte Carlo in seiner Klasse auf Rang zwei.

Griebel war zum ersten Mal bei der wohl berühmtesten Rallye der Welt am Start – und er war in diesem Jahr der einzige Deutsche. Nach kontrolliertem Beginn drehte Griebel am Freitagnachmittag richtig auf und brannte auf der siebten Wertungsprüfung seine erste Bestzeit in den Asphalt. Der volle Angriff erfolgte dann am Samstag und Sonntag, an dem Griebel in den acht gefahrenen Wertungsprüfungen nicht weniger als sieben Mal Schnellster war. Am Ende belegte der Opel-Pilot den 28. Gesamtrang und Platz zwei in seiner Klasse. „Die Rallye Monte Carlo hat all meine Erwartungen übertroffen. Es war einfach nur geil!“, schwärmte der Polizeikommissar im Ziel. „Vielleicht haben wir am Donnerstag und Freitagvormittag etwas zu vorsichtig begonnen, aber ohne vorherige Testfahrten wollte ich keinen frühen Ausfall riskieren. Und die Bedingungen waren tückisch, weil auf komplett trockene Fahrbahn mitunter eisige Passagen folgten. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben mit Asphalt-Spikereifen an der Vorderachse und Slicks an der Hinterachse gefahren!“