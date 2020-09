Pandemie im Kreis Saarlouis : Zehn neue Corona-Fälle am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Zehn neue Corona-Fälle am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Kreis Saarlouis Das Geschwister-Scholl-Gymnasium musste vergangenen Freitag wegen drei positiven Corona-Fälle schließen. Am Montag und Dienstag wurden über 900 Schüler und Lehrer getestet – dabei wurden zehn neue Infektionen festgestellt.

Nach den Massentests am Montag und Dienstag am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Lebach sind am Mittwoch zehn weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Wie der Landkreis Saarlouis am Mittwochnachmittag mitteilte, stammen fünf der Infizierten aus dem Landkreis Saarlouis. „Fünf weitere Personen, die am GSG positiv getestet wurden, kommen aus anderen Landkreisen“, hieß es aus dem Landratsamt.