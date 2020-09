Pandemie im Kreis Saarlouis : Neue Corona-Fälle am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Neue Corona-Fälle am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis hat am Mittwochmittag sieben neue Corona-Fälle gemeldet, davon fünf vom Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Lebach.

Infiziert haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes eine Zwölf- und eine 14-Jährige sowie ein 13-Jähriger aus Schmelz, eine Zehn-Jährige aus Nalbach und eine 14-Jährige aus Saarwellingen. In Dillingen wurden eine 71-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann positiv auf das Virus getestet.

In Sachen GSG in Lebach verzeichnete das Saarlouiser Gesundheitsamt insgesamt zehn neue Corona-Infektionen. Fünf der Infizierten sind aus dem Landkreis Saarlouis. „Fünf weitere Personen, die am GSG Lebach positiv getestet wurden, kommen aus anderen Landkreisen“, hieß es aus dem Landratsamt.