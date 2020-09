Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie im Kreis : Erste Tests vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach schon da

Foto: Tina Leistenschneider

Kreis Saarlouis „Juhu, der Test ist negativ!“ So jubelten am Dienstagmorgen mehrere Eltern erleichtert in Whatsapp-Gruppen über ersten Ergebnisse der Corona-Tests am Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach.