Welttag der Kinder : Bunte Aktionswochen zum Weltkindertag in Saarlouis

Saarlouis Info-Flyer gibt Aufschluss über viele kreative Mitmachprojekte zum Weltkindertag in Corona-Zeiten.

Rund um den Weltkindertag am 20. September finden in Saarlouis Aktionswochen zum Kindertag statt. Wie jedes Jahr, nur in diesem mit einem Programm, das an die Corona-Regeln angepasst ist. Lokales Bündnis für Familie und die Kreisstadt Saarlouis unter Federführung der Kinderbeauftragten haben dazu ein kleineres Programm zusammengestellt. Der Aktionszeitraum ist von Samstag, 19. September, bis zum 2. Oktober. Wirklich zu trifft es nicht, von einem kleineren Programm zu sprechen. Es sind sehr unterschiedliche Angebote, meist zum Mitmachen und kreativ. Die Spanne reicht vom Trommeln bis zur Suche nach Ruhe, vom Erstellen eines Kinderrechte-Buchs, von Kreativ-Angeboten für Alleinerziehende über ein Projekt mit Ramesch bis zu Stadtteildetektiven.