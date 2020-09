Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Erste negative Testergebnisse für Lebacher Gymnasiasten

Lebach/Saarlouis (leis) Nach den ersten 600 Tests am Montag sind am Dienstag in der Johannes-Kepler-Halle in Lebach alle restlichen 400 Schüler und Lehrer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums auf Corona getestet worden.

Der Landkreis Saarlouis sprach dabei von einem „reibungslosen Ablauf“. „Auch an dieser Stelle zeigt sich, dass wir im Landkreis bei der Bekämpfung der Pandemie schnell und effizient handeln und dadurch gut aufgestellt sind“, sagte Landrat Patrik Lauer (SPD).

Dabei hatte das Gesundheitsamt die Eltern darüber informiert, dass die Ergebnisse frühestens am Donnerstag vorliegen würden. Doch schon Dienstagmorgen meldeten einige Eltern in gemeinsamen Whatsapp-Gruppen die ersten negativen Testergebnisse. Zudem teilte das Gesundheitsamt vor Ort mit, dass die Resultate über einen QR-Code und eine App erfahren werden können. Dieser ist nicht, wie ursprünglich gemeldet, nur einmal einlösbar, sondern mehrfach.