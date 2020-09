Achtung am Wochenende : Autobahndreieck Saarlouis teilweise gesperrt

Saarlouis/Dillingen Wichtige Verkehrsnachricht im Kreis Saarlouis, am Freitagabend gehts los.

Die große Baustelle im Autobahndreieck Saarlouis zum Neubau der Saarbrücke verändert sich wieder. Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) wird am Freitag, 18. September, ein weiteres Baufeld im Zuge der Anhebung der A 8 einrichten. Betroffen sind vorerst die Fahrspuren auf der A 8 im Überleitungsbereich von Neunkirchen kommend auf die A 620 in Richtung Saarlouis und in Richtung Luxemburg.

Für den Abbau von Schutzwänden und Deckensanierungsarbeiten ist am 18. September ab 19 Uhr bis 21. September, ca. 5 Uhr, eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle (AS) Dillingen-Süd notwendig. Die Umleitung führt von der AS Dillingen-Süd über die L 174, Saarlouiser Straße – Merziger Straße, und die L 355, Franz-Meguin-Straße – Konrad-Adenauer-Allee, zur AS Dillingen-Mitte.