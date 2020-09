Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Quarantäne : 1000 Tests am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach

Foto: Tina Leistenschneider

Lebach Nach den positiven Corona-Fällen am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach hat das Gesundheitsamt Saarlouis am Montag mit den ersten 600 Tests begonnen. Am Dienstag werden die weiteren 400 Schüler getestet. Die Ergebnisse sollen Ende der Woche vorliegen.