Kochen : Wallerfanger Schüler freuen sich über neue Küche

Die neue Lehrküche der Schule am Limberg mit Bistrotischen sowie Arbeits- und Kochflächen. Foto: az

Wallerfangen Das Geheimnis einer guten Küche sind nicht nur tolle Rezepte. Auch praktische Arbeitsflächen und notwendige Geräte gehören dazu. All das enthält die neue Lehrküche an der Schule am Limberg in Wallerfangen.

Die wurde in der vergangenen Woche offiziell übergeben. Während Schülerinnen und Schüler leckere Flammkuchen vorbereiteten, stellte Landrat Patrik Lauer als Chef des Schulträgers den Kostenrahmen dar. „Die Küche selbst kostete rund 60 000 Euro“, sagte er, „alles drumrum 100 000 Euro“.

Komplett neu sind unter anderem Boden und Akustikdecke. Ebenso eine Beleuchtung, die in Abhängigkeit vom Tageslicht Helligkeit spendet. Die Arbeitsflächen sind aus dauerhaften Granitplatten. Dazu kommen modernste Küchengeräte, wie beispielsweise Induktionsplatten mit in der Mitte integriertem Dunstabzug. Je zwei Arbeitsplätze liegen sich direkt gegenüber und bilden einen Bereich wie ein liegendes H. Zwei dieser Bereiche erstrecken sich vom Eingang längs durch den rechtwinkligen Raum. Am Kopfende befindet sich ein Bistrobereich mit gemütlichen Sitzelementen, Tischen und Stühlen. An der Längswand gegenüber den Fenstern ist eine Schrankwand mit zwei Backöfen installiert, mit einer Spülmaschine, einem Spülbecken sowie viel Platz für Geschirr und Küchenutensilien. Weitere Ausstattung befindet sich in Schränken unter den Arbeitsplätzen. Das Geschirr stammt derzeit noch größtenteils aus der alten Küche und ist von Villeroy & Boch mit blauen Motiven. Neue Teller sind modern und einfarbig weiß.

Die Vorläuferküche stammte aus der Anfangszeit der Schule. Die war Ende der 1950er-Jahre als Grund- und Hauptschule eröffnet worden. Jetzt sei „sehr viel, sehr schön, sehr neu gemacht worden“, lobte Schulleiter Dr. Andreas Jungbluth die Arbeiten. Laut früherer Unterlagen war mal ein Planungsbeginn auf 2011 terminiert, erinnerte Jungbluth an den Ablauf. Daraus wurde 2014 und schließlich 2019, das Jahr, in dem er Schulleiter wurde. 2020 lief der Ausbau der alten Lehrküche, ein Jahr später fand die Übergabe statt.

Mit wesentlich besserer Funktion der Küche und mehr Qualität. Es habe etwas länger gedauert, erläuterte Landrat Lauer, auch weil die Schule mehrfach die Prioritäten geändert hatte. Was jetzt entstanden sei, gehöre mit zum Konzept „gesunde Schulernährung“. Denn wer früh lerne, mit guten Produkten zu kochen, tue sich selbst und anderen etwas Gutes.